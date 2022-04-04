В Минфине рассказали, за счет чего удалось выполнить госбюджет в марте — Finance.ua
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В Минфине рассказали, за счет чего удалось выполнить госбюджет в марте

Сегодня 17:12Казна и Политика
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В государственный бюджет, несмотря на войну, удалось привлечь достаточное количество средств благодаря досрочно заплаченным дивидендам украинских коммерческих банков, которые находятся в государственной собственности.
Об этом рассказал во время всеукраинского телевизионного марафона министр финансов Сергей Марченко.
«Коммерческие банки в государственной собственности досрочно уплатили дивиденды, и мы смогли выполнить первый квартал. Сложнее будет в апреле, но я не вижу никаких проблем с выплатами вовремя пенсий, заработных плат и других социальных выплат», — отметил Марченко.
По оперативным данным Минфина, в марте 2022 года в доходную часть сводного бюджета поступило 120,1 млрд гривен. Из указанной суммы в государственный бюджет поступило 95,4 млрд грн, в местные бюджеты — 24,7 млрд грн.

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По материалам: УНІАН
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