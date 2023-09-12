В Минфине рассказали о выплатах с начала года (инфографика) — Finance.ua

В Минфине рассказали о выплатах с начала года (инфографика) Сегодня 12:00 — Казна и Политика

За восемь месяцев 2023 года на социальные выплаты из государственного бюджета было направлено 300,5 млрд грн, из которых 181,2 млрд грн — на пенсионные выплаты.

«В январе-августе 2023 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 300,5 млрд грн, в том числе в августе — 35,0 млрд грн», — говорится в сообщении.

По информации Минфина, 181,2 млрд грн (в августе — 22,7 млрд грн) было направлено на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда.

На социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, было направлено 69,1 млрд грн, из них в августе — 8,3 млрд грн.

Кроме того, на поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам из бюджета выделено 32,4 млрд грн, из них в августе — 1,7 млрд грн.

Еще 16,2 млрд грн (в августе — 2,0 млрд грн) направлено на социальную защиту детей и семьи и 1,6 млрд грн (в августе 0,3 млрд грн) — на социальную защиту лиц с инвалидностью.

Как сообщалось, за январь-август 2023 года на здравоохранение направлено 105,2 млрд грн (93% плана на этот период), в том числе на программу медицинских гарантий — 90,2 млрд грн (95% плана).

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