В Минфине рассказали, когда Украина получит первый транш макрофина от ЕС — Finance.ua
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В Минфине рассказали, когда Украина получит первый транш макрофина от ЕС

Казна и Политика
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Министерство финансов ожидает, что уже в январе 2023 года Украина получит от Европейского Союза первый транш макрофинансовой помощи, общий объем которой составляет 18 млрд евро.
Как заявила замминистра финансов Ольга Зыкова в эфире информационного телемарафона, в 2023 году ежемесячный дефицит бюджета составит от 3 до 3,5 млрд долларов в месяц.
Покрывать его, кроме «макрофина» от ЕС, планируют за счет помощи от США и благодаря новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.
«Первый транш мы ожидаем уже в январе 2023 года. Это один из источников покрытия ежемесячного дефицита в следующем году. Мы намерены после коммуникации и согласования Европейской комиссией иметь механизм ритмичных и предусмотренных траншей. Мы планируем, что в следующем году у нас будет четкий план с четкими размерами траншей ежемесячно в течение всего года. Это поможет нам сбалансировать бюджет и иметь предсказуемые расходы для покрытия социально необходимых расходов», — сказала она.
По материалам:
УНІАН
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