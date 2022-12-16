В Минфине рассказали, когда Украина получит первый транш макрофина от ЕС — Finance.ua

В Минфине рассказали, когда Украина получит первый транш макрофина от ЕС Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Министерство финансов ожидает, что уже в январе 2023 года Украина получит от Европейского Союза первый транш макрофинансовой помощи, общий объем которой составляет 18 млрд евро.

Как заявила замминистра финансов Ольга Зыкова в эфире информационного телемарафона, в 2023 году ежемесячный дефицит бюджета составит от 3 до 3,5 млрд долларов в месяц.

Покрывать его, кроме «макрофина» от ЕС, планируют за счет помощи от США и благодаря новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

«Первый транш мы ожидаем уже в январе 2023 года. Это один из источников покрытия ежемесячного дефицита в следующем году. Мы намерены после коммуникации и согласования Европейской комиссией иметь механизм ритмичных и предусмотренных траншей. Мы планируем, что в следующем году у нас будет четкий план с четкими размерами траншей ежемесячно в течение всего года. Это поможет нам сбалансировать бюджет и иметь предсказуемые расходы для покрытия социально необходимых расходов», — сказала она.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.