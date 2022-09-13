В Минфине рассказали, что происходит с кредитованием бизнеса в условиях войны — Finance.ua

В Минфине рассказали, что происходит с кредитованием бизнеса в условиях войны
За период действия военного положения в Украине в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» заключено 11986 кредитных договоров на общую сумму 48,60 млрд грн.
Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, в частности, за прошедшую неделю было выдано 96 льготных кредитов на общую сумму 456,73 млн грн.
Всего с момента старта программы субъекты получили от уполномоченных банков 46,8 тыс. кредитов на общую сумму 138,2 млрд грн.
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В Минфине напомнили, что программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, координирующее все аспекты деятельности Фонда. На сегодняшний день по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 44 банками.
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