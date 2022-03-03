В Минфине рассказали, что будет с соцвыплатами во время войны с Россией — Finance.ua
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В Минфине рассказали, что будет с соцвыплатами во время войны с Россией

Сегодня 16:00Казна и Политика
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Как сообщил министр финансов, финансовая система работает бесперебойно и эффективно даже в условиях военного времени. Перевыполнение поступлений в госбюджет в феврале составляет 24 млрд грн;
— Армия — главный приоритет. У нас есть достаточно ресурса для финансирования наших защитников;
— Мы выполняем все социальные обязательства. Пенсии, зарплаты, соцвыплаты будут выплачиваться своевременно и в полном объеме;
— Продолжаем коммуникацию с нашими международными партнерами. Все они едины в поддержке Украины;
— На этой неделе был проведен первый аукцион военных облигаций. Мы привлекли на нужды армии и бюджета более 8 млрд грн. Планируем и дальше проводить такие аукционы.
По материалам: Finance.UA
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