В Минфине назвали сумму, которую Украина тратит за месяц военных действий — Finance.ua

В Минфине назвали сумму, которую Украина тратит за месяц военных действий

Сегодня 08:02 — Казна и Политика

За месяц военных действий Украинское государство тратит примерно 10 млрд долларов. Эти подсчеты Министерство финансов Украины предоставило во время совещания Владимира Зеленского с экономическими блоками Офиса президента и Кабинета Министров.

Об этом сообщает пресс-служба президента

Во время совещания участники обсудили состояние украинской экономики на втором месяце отпора военному вторжению России, а также рассмотрели прогнозы ее развития в ближайшей перспективе.

На совещании обсудили источники финансирования расходов, в частности собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины. В этом же контексте коснулись перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, которая запланирована на апрель.

Участники встречи также обсудили проведение посевной кампании, в частности обеспечение аграриев горючим. Были рассмотрены пути диверсификации импорта топлива и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией, отметили в пресс-службе.

Справка Finance.ua:

ущерб от войны россии против Украины с учетом будущих потерь превышает 1 трлн долларов. Прямые убытки приближаются к 600 млрд долларов;



лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе согласовали создание Трастового фонда солидарности с Украиной. Украина должна получить новую финансовую помощь от Норвегии, Франции, Европейского Союза и США;



Кабинет Министров уже разрабатывает план восстановления Украины после войны. Источники восстановления, по словам главы правительства, разные: в первую очередь арестованные и конфискованные активы рф, а также помощь партнеров и государственный бюджет Украины. Кроме того, ведется активная работа с международными партнерами по созданию фонда восстановления Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.