В Минфине назвали сумму, которую Украина тратит за месяц военных действий — Finance.ua

За месяц военных действий Украинское государство тратит примерно 10 млрд долларов. Эти подсчеты Министерство финансов Украины предоставило во время совещания Владимира Зеленского с экономическими блоками Офиса президента и Кабинета Министров.
На совещании обсудили источники финансирования расходов, в частности собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины. В этом же контексте коснулись перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, которая запланирована на апрель.
Участники встречи также обсудили проведение посевной кампании, в частности обеспечение аграриев горючим. Были рассмотрены пути диверсификации импорта топлива и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией, отметили в пресс-службе.
Справка Finance.ua:
ущерб от войны россии против Украины с учетом будущих потерь превышает 1 трлн долларов. Прямые убытки приближаются к 600 млрд долларов;
лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе согласовали создание Трастового фонда солидарности с Украиной. Украина должна получить новую финансовую помощь от Норвегии, Франции, Европейского Союза и США;
Кабинет Министров уже разрабатывает план восстановления Украины после войны. Источники восстановления, по словам главы правительства, разные: в первую очередь арестованные и конфискованные активы рф, а также помощь партнеров и государственный бюджет Украины. Кроме того, ведется активная работа с международными партнерами по созданию фонда восстановления Украины.