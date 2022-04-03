В Минфине назвали сумму, которую Украина тратит за месяц военных действий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В Минфине назвали сумму, которую Украина тратит за месяц военных действий

Сегодня 08:02Казна и Политика
328
За месяц военных действий Украинское государство тратит примерно 10 млрд долларов. Эти подсчеты Министерство финансов Украины предоставило во время совещания Владимира Зеленского с экономическими блоками Офиса президента и Кабинета Министров.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Во время совещания участники обсудили состояние украинской экономики на втором месяце отпора военному вторжению России, а также рассмотрели прогнозы ее развития в ближайшей перспективе.
Читайте также
На совещании обсудили источники финансирования расходов, в частности собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины. В этом же контексте коснулись перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, которая запланирована на апрель.
Участники встречи также обсудили проведение посевной кампании, в частности обеспечение аграриев горючим. Были рассмотрены пути диверсификации импорта топлива и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией, отметили в пресс-службе.

Справка Finance.ua:

  • ущерб от войны россии против Украины с учетом будущих потерь превышает 1 трлн долларов. Прямые убытки приближаются к 600 млрд долларов;
  • лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе согласовали создание Трастового фонда солидарности с Украиной. Украина должна получить новую финансовую помощь от Норвегии, Франции, Европейского Союза и США;
  • Кабинет Министров уже разрабатывает план восстановления Украины после войны. Источники восстановления, по словам главы правительства, разные: в первую очередь арестованные и конфискованные активы рф, а также помощь партнеров и государственный бюджет Украины. Кроме того, ведется активная работа с международными партнерами по созданию фонда восстановления Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.