В Минэнерго назвали объекты, наиболее пострадавшие из-за войны — Finance.ua

В Минэнерго назвали объекты, наиболее пострадавшие из-за войны

Сегодня 20:36 — Энергетика

Министр энергетики Герман Галущенко назвал наиболее пострадавшими энергетическими объектами от войны Луганскую ТЭС, Ахтырскую ТЭЦ, Трипольскую ТЭС и Черниговскую ТЭЦ.

«Луганская ТЭС ДТЭК — мы ее потеряли, но она не разбита. Фактически полностью разбита Ахтырская ТЭЦ, там было прямое попадание двух снарядов», — отметил министр.

По его словам, также пытались обстреливать Трипольскую ТЭС «Центрэнерго», и не один раз снаряды попадали в Черниговскую ТЭЦ.

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