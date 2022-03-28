В Минэнерго назвали объекты, наиболее пострадавшие из-за войны — Finance.ua
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В Минэнерго назвали объекты, наиболее пострадавшие из-за войны

Сегодня 20:36Энергетика
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Министр энергетики Герман Галущенко назвал наиболее пострадавшими энергетическими объектами от войны Луганскую ТЭС, Ахтырскую ТЭЦ, Трипольскую ТЭС и Черниговскую ТЭЦ.
«Луганская ТЭС ДТЭК — мы ее потеряли, но она не разбита. Фактически полностью разбита Ахтырская ТЭЦ, там было прямое попадание двух снарядов», — отметил министр.
По его словам, также пытались обстреливать Трипольскую ТЭС «Центрэнерго», и не один раз снаряды попадали в Черниговскую ТЭЦ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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