В Минэнерго изучают возможность разблокирования экспорта газа — Finance.ua

В Минэнерго изучают возможность разблокирования экспорта газа Сегодня 06:23 — Энергетика

В Минэнерго изучают возможность разблокирования экспорта газа

Министерство энергетики изучает возможность разблокирования экспорта газа.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Она отметила, что снятие запрета на экспорт природного газа, введенного с началом полномасштабного вторжения, будет зависеть от влияния такого решения на национальную безопасность Украины.

«Мы со своей стороны активно работаем, чтобы биометан вышел из-под запрета. А что касается природного газа, то будем и с партнерами обсуждать, и внутри оценивать ситуацию, смотреть, какие есть риски», — сказала Гринчук.

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Она подчеркнула, что «прежде всего — это ситуация с безопасностью. Необходимо оценить экономические выгоды и риски нацбезопасности и принять взвешенное решение».

Ранее Энергетическое Сообщество призвало к отмене запрета на экспорт природного газа из Украины.

Напомним, бытовые потребители теперь за свой счет будут обслуживать внутридомовые газовые сети в многоквартирных домах. Это и есть так называемая третья платежка за газ . Сейчас же отдельно платим за само топливо и его доставку.

УНІАН По материалам:

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