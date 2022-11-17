В Минэнерго дали советы, как безопасно пользоваться газовыми приборами — Finance.ua
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В Минэнерго дали советы, как безопасно пользоваться газовыми приборами

Энергетика
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Из-за холодов и отключения электроэнергии граждане активнее пользуются газовыми приборами — как обычными кухонными плитами, так и разнообразными портативными или туристическими горелками. И часто пренебрегают правилами безопасности, подвергая риску себя и близких. Чтобы избежать нежелательных последствий, нужно следовать нескольким простым рекомендациям.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
  • 1. Ознакомиться с инструкциями по эксплуатации газовых приборов и соблюдать их.
  • 2. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и при работе газовых приборов.
  • 3. Периодически очищать дымоход.
  • 4. После использования газа закрыть краны на газовых приборах и перед ними.
  • 5. При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства.
  • 6. При внезапном прекращении подачи газа незамедлительно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 104.
  • 7. При появлении в помещении запаха газа: — немедленно прекратить использование газовыми приборами, — перекрыть краны к приборам и на приборах, — открыть окна или форточки для проветривания помещения, — вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 104 (из незагазованного помещения); известить окружающих о мерах, вывести людей из загазованного помещения; — не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.
  • 8. Перед входом в подвалы и погреба убедиться в отсутствии запаха газа ДО включения света или зажигания огня.
  • 9. Работников предприятий газового хозяйства необходимо допускать в помещение после предъявления ими служебных удостоверений в любое время суток.
  • 10. Уведомлять предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более одного месяца.
  • 11. Владельцы домов и квартир должны своевременно заключать договоры по техническому обслуживанию газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки дымоходов с целью недопущения их обледенения и закупорки.
Ранее в Нафтогазе сообщили, какие услуги украинцы могут получить онлайн.

Возможно ли оставить без света Украину

По материалам:
Finance.ua
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