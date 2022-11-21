В Минэкономики сообщили, сколько людей лишились работы из-за войны в Украине — Finance.ua

В Минэкономики сообщили, сколько людей лишились работы из-за войны в Украине Сегодня 11:00 — Личные финансы

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину по состоянию на конец ноября около 5 миллионов человек лишились работы.

Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время польско-украинского экономического форума, отметив при этом, что из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек, что существенно повлияло на рост уровня безработицы.

«Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов работников. По меньшей мере, 5 миллионов человек потеряли работу», — отметила Бережная.

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Замминистра добавила, что в соседней Польше сейчас около 1,5 млн украинцев сейчас находятся по программе временной защиты.

Справка Finance.ua:

21 апреля в Украине был принят закон, который упростил процедуру получения статуса безработного и назначение пособия по безработице во время войны;

в частности, на время действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены закон предусматривает предоставление статуса зарегистрированного безработного без требований, применяемых при обычной процедуре, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), не имеющим документов. Кроме того, был урегулирован вопрос предоставления статуса безработного ВПЛ, у которого не разорваны трудовые отношения с работодателем.

УНІАН По материалам:

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