В Минэкономики сообщили, когда начнут подсчитывать потери ВВП Украины из-за войны — Finance.ua
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В Минэкономики сообщили, когда начнут подсчитывать потери ВВП Украины из-за войны

Сегодня 09:13Казна и Политика
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Минэкономики начнет подсчитывать первые потери ВВП Украины из-за войны с Россией в апреле этого года. Ущерб будет считаться с использованием двух подходов.
Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Денис Кудин в эфире марафона украинских телеканалов.
Денис Кудин рассказал, что подводить итоги по ВВП в Минэкономики смогут только тогда, когда завершится первый полный месяц, когда экономика Украины перешла на военный режим.
То есть, в апреле мы сможем провести промежуточные итоги марта и тогда же назвать определенные цифры, — уточнил замминистра экономики Украины.
Чиновник также отметил, что министерство считает ущерб от боевых действий по двум подходам — кроме подсчета потерь ВВП, также рассчитывается ущерб, нанесенный инфраструктуре страны.
К слову, Кудин напомнил, что по состоянию на 13 марта Россия нанесла украинской инфраструктуре ущерб более чем на 119 миллиардов долларов.
Добавим, что правительство уже призвало международных партнеров, инвесторов, организации и бизнес предоставить Украине финансовую поддержку, способствующую восстановлению стабильности украинской экономики.
По материалам: Телеканал 24
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