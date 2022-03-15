В Минэкономики сообщили, когда начнут подсчитывать потери ВВП Украины из-за войны — Finance.ua

В Минэкономики сообщили, когда начнут подсчитывать потери ВВП Украины из-за войны

Сегодня 09:13 — Казна и Политика

Минэкономики начнет подсчитывать первые потери ВВП Украины из-за войны с Россией в апреле этого года. Ущерб будет считаться с использованием двух подходов.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Денис Кудин в эфире марафона украинских телеканалов.

Денис Кудин рассказал, что подводить итоги по ВВП в Минэкономики смогут только тогда, когда завершится первый полный месяц, когда экономика Украины перешла на военный режим.

То есть, в апреле мы сможем провести промежуточные итоги марта и тогда же назвать определенные цифры, — уточнил замминистра экономики Украины.

Чиновник также отметил, что министерство считает ущерб от боевых действий по двум подходам — кроме подсчета потерь ВВП, также рассчитывается ущерб, нанесенный инфраструктуре страны.

К слову, Кудин напомнил, что по состоянию на 13 марта Россия нанесла украинской инфраструктуре ущерб более чем на 119 миллиардов долларов.

Добавим, что правительство уже призвало международных партнеров, инвесторов, организации и бизнес предоставить Украине финансовую поддержку, способствующую восстановлению стабильности украинской экономики.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью