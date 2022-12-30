В Минэкономики рассказали, как будут поддерживать бизнес и расширять экспорт в 2023 году — Finance.ua

В Минэкономики рассказали, как будут поддерживать бизнес и расширять экспорт в 2023 году Сегодня 20:41 — Казна и Политика

В Минэкономики рассказали, как будут поддерживать бизнес и расширять экспорт в 2023 году

В следующем году Министерство экономики будет делать ставку на поддержку бизнеса и расширение экспортных возможностей.

Об этом заявил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.

«Наша цель на следующий год — увеличивать объемы программ помощи бизнесу. Речь идет о грантовых программах. Работа и программа льготного кредитования „5-7-9“. В условиях войны — это самые действенные механизмы, позволяющие поддерживать экономическую деятельность общества», — отметил торгпред.

По его словам, речь идет не об удешевлении продукции и выравнивании конкурентных преимуществ, а о поддержании экономической активности граждан.

«Наша задача — сделать все, чтобы во время войны люди думали о бизнесе, его развитии и о создании новых рабочих мест. Чтобы не впасть в депрессию, не остановиться, именно нужны такие механизмы поддержки», — указал замминистра.

Он также отметил, что в следующем году Кабмин будет пытаться продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией по меньшей мере на период войны.

Также в 2023 году Минэкономики планирует активно работать над расширением украинского экспорта. Это касается разблокирования черноморских портов и развития инфраструктуры на западе Украины. В финансировании готовы помогать международные финансовые организации, в первую очередь ЕБРР.

«Свобода навигации, свобода транспорта — то, к чему мы стремимся. Ситуация, когда должны договариваться о гарантиях безопасности по тому или иному маршруту — это нонсенс, пример того, как войны вмешиваются в торговлю», — добавил Качка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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