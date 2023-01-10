В Минэкономики назвали среднюю цену на газ в декабре — Finance.ua

В Минэкономики назвали среднюю цену на газ в декабре Сегодня 11:03 — Энергетика

В Минэкономики назвали среднюю цену на газ в декабре

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации газа в Украине за декабрь 2022 года. Стоимость составила 26 199,24 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 9,2% меньше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взысканию рентной платы за использование недр.

По данным министерства, средняя цена в 2022 году составляла:

Таблица: РБК-Украина

Напомним, тарифы на газ и тепло для населения останутся без изменений до конца войны. Верховная Рада одобрила правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны.

Справка Finance.ua:

в январе стоимость доставки (распределения) газа может измениться для украинцев — сумма может как увеличиться, так и уменьшиться по сравнению с декабрем. Это связано не с изменениями тарифа, а с методикой начисления самой платы за доставку в 2023 году;

некоторым категориям украинцев разрешили не платить за коммунальные услуги. Это касается временно уехавших со своего постоянного места жительства;

в январе 2023 года цена газа для населения остается стабильной по сравнению с декабрем 2022 года. В первом месяце нового года стоимость голубого топлива для бытовых потребителей колеблется у разных поставщиков в пределах от 7,70 до 9,99 грн.



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