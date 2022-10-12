В Минэкономики хотят увеличить объемы торговли со странами Тихоокеанского региона — Finance.ua

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В Минэкономики хотят увеличить объемы торговли со странами Тихоокеанского региона

Казна и Политика
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В Минэкономики хотят увеличить объемы торговли со странами Тихоокеанского региона
В Минэкономики хотят увеличить объемы торговли со странами Тихоокеанского региона
Украина делает ставку на увеличение объемов торговли со странами Тихоокеанского региона.
Об этом заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.
Сегодня Япония занимает третье место среди наших торговых партнеров в странах Азии и Тихоокеанского региона. Именно со странами последнего Украина делает ставку на увеличение объемов торговли.
Свириденко отметила, что Украина сейчас как никогда нуждается в иностранных инвестициях.
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«Мы ценим, что Япония активно поощряет частный сектор присоединиться к реконструкции нашей страны. Мы приветствуем заинтересованность Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и Sumitomo Corporation начать проекты государственно-частного партнерства в Украине», — подчеркнула она.
Стороны продолжили диалог, который начался на саммите министров торговли Большой семерки в Германии между украинским Министром и Министром экономики, торговли и промышленности Японии Нисимура Ясутоши, об активизации работы по страхованию японских инвестиций экспортно-кредитным агентством NEXI. Минэкономики считает, что этот механизм может стать ключевым для привлечения японских инвесторов в Украину.
В частности, стороны обсудили работу по открытию офиса Японской организации внешней торговли (JETRO) в Украине для усиления торгового сотрудничества между странами.

Справка Finance.ua:

  • с момента начала полномасштабного вторжения России Япония предоставила Украине несколько партий гуманитарной, медицинской и военной помощи. Украина получила около 70 т лекарств и медицинских приборов — в частности, переносные УЗИ, аппараты искусственного дыхания;
  • в августе 2022 года правительство Японии анонсировало очередной пакет помощи Украине — потребительские транспортные средства (фургоны) и небольшие беспилотники;
  • также Украина получила 65 млрд японских иен (около $500 млн) льготного кредита в рамках кредитного соглашения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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