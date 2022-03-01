В Минцифры объяснили, что делать, если оккупанты отобрали телефон и SIM-карту — Finance.ua

В Минцифры объяснили, что делать, если оккупанты отобрали телефон и SIM-карту

Сегодня 16:43 — Личные финансы

В Минцифры объяснили, что делать, если оккупанты отобрали телефон и SIM-карту

Если оккупанты отобрали телефон и SIM-карту, следует немедленно сообщить об этом своему мобильному оператору в контактном центре — номера будут заблокированы.

Об этом сообщают в Минцифры.

"Если оккупанты забрали ваш телефон и SIM-карту, немедленно сообщите об этом своему мобильному оператору в контактном центре:

Vodafone — 111

Киевстар — 466

lifecell — 5433.

Номера будут заблокированы и оккупанты не смогут ими воспользоваться", — объяснили в ведомстве.

Как мобильные операторы помогают украинцам:

Киевстар предоставил абонентам возможность общаться без пополнения счета;

Vodafone сообщил, что корпоративные абоненты смогут оплатить счета за связь позже;

lifecell заявил, что начисляет всем своим пользователям пакет услуг без дополнительной платы. Он содержит 30 минут для звонков на любые номера по Украине и 5 ГБ мобильного интернета на 30 дней.

Справка Finance.ua:

мобильные сети Украины закрыли доступ россиянам и белорусам — Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали доступ к своим сетям для абонентов России и Беларуси;

также в Киевстаре сообщили, что заблокировали возможность отправлять SMS-сообщения из России и Беларуси. Это сделали из-за большого количества спама.



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