В Минцифры объяснили, что делать, если оккупанты отобрали телефон и SIM-карту — Finance.ua

В Минцифры объяснили, что делать, если оккупанты отобрали телефон и SIM-карту
Сегодня 16:43 — Личные финансы В Минцифры объяснили, что делать, если оккупанты отобрали телефон и SIM-карту
Если оккупанты отобрали телефон и SIM-карту, следует немедленно сообщить об этом своему мобильному оператору в контактном центре — номера будут заблокированы.
Об этом сообщают в Минцифры.
"Если оккупанты забрали ваш телефон и SIM-карту, немедленно сообщите об этом своему мобильному оператору в контактном центре:
- Vodafone — 111
- Киевстар — 466
- lifecell — 5433.
Номера будут заблокированы и оккупанты не смогут ими воспользоваться", — объяснили в ведомстве.
Как мобильные операторы помогают украинцам:
- Киевстар предоставил абонентам возможность общаться без пополнения счета;
- Vodafone сообщил, что корпоративные абоненты смогут оплатить счета за связь позже;
- lifecell заявил, что начисляет всем своим пользователям пакет услуг без дополнительной платы. Он содержит 30 минут для звонков на любые номера по Украине и 5 ГБ мобильного интернета на 30 дней.
Подробнее об этом — по ссылке.
Справка Finance.ua:
- мобильные сети Украины закрыли доступ россиянам и белорусам — Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали доступ к своим сетям для абонентов России и Беларуси;
- также в Киевстаре сообщили, что заблокировали возможность отправлять SMS-сообщения из России и Беларуси. Это сделали из-за большого количества спама.
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