В Минцифры анонсировали новые функции в «Дії» — Finance.ua

В Минцифры анонсировали новые функции в «Дії»

Сегодня 11:16 — Личные финансы

В Минцифры анонсировали новые функции в «Дії»

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что у «Дії» появится 9 новых услуг.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, 9 услуг и документов запустят в скором времени.

«Небольшой спойлер — сейчас работаем над запуском в приложении военных облигаций, цифрового пенсионного удостоверения и первого функционала электронного нотариата».

Это одни из девяти услуг и документов, которые мы скоро запустим. Хотя одновременно в работе их — десятки", — отметил министр.

Функции были анонсированы после очередного Дія Борда, еженедельной встречи министра с командой «Дії».

Справка Finance.ua:

20 мая в приложении и на портале «Дія» была запущена услуга по оформлению статуса безработного и получению ежемесячного пособия;

также на портале «Дія» заработала услуга декларирования для бизнеса, которая заменит собой получение разрешительных документов типа лицензий, сертификатов, свидетельств, удостоверений и выводов;

Словакия, Болгария и Молдова хотят повторить успех «Дії» и внедрить такое приложение.



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