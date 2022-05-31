В Минцифры анонсировали новые функции в «Дії» — Finance.ua

В Минцифры анонсировали новые функции в «Дії»
Сегодня 11:16 — Личные финансы В Минцифры анонсировали новые функции в «Дії»
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что у «Дії» появится 9 новых услуг.
Об этом он написал в Telegram.
По его словам, 9 услуг и документов запустят в скором времени.
«Небольшой спойлер — сейчас работаем над запуском в приложении военных облигаций, цифрового пенсионного удостоверения и первого функционала электронного нотариата».
Это одни из девяти услуг и документов, которые мы скоро запустим. Хотя одновременно в работе их — десятки", — отметил министр.
Функции были анонсированы после очередного Дія Борда, еженедельной встречи министра с командой «Дії».
Справка Finance.ua:
- 20 мая в приложении и на портале «Дія» была запущена услуга по оформлению статуса безработного и получению ежемесячного пособия;
- также на портале «Дія» заработала услуга декларирования для бизнеса, которая заменит собой получение разрешительных документов типа лицензий, сертификатов, свидетельств, удостоверений и выводов;
- Словакия, Болгария и Молдова хотят повторить успех «Дії» и внедрить такое приложение.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.