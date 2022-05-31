В Минцифры анонсировали новые функции в «Дії» — Finance.ua
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В Минцифры анонсировали новые функции в «Дії»

Сегодня 11:16Личные финансы
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В Минцифры анонсировали новые функции в «Дії»В Минцифры анонсировали новые функции в «Дії»
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что у «Дії» появится 9 новых услуг.
Об этом он написал в Telegram.
По его словам, 9 услуг и документов запустят в скором времени.
«Небольшой спойлер — сейчас работаем над запуском в приложении военных облигаций, цифрового пенсионного удостоверения и первого функционала электронного нотариата».
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Это одни из девяти услуг и документов, которые мы скоро запустим. Хотя одновременно в работе их — десятки", — отметил министр.
Функции были анонсированы после очередного Дія Борда, еженедельной встречи министра с командой «Дії».

Справка Finance.ua:

  • 20 мая в приложении и на портале «Дія» была запущена услуга по оформлению статуса безработного и получению ежемесячного пособия;
  • также на портале «Дія» заработала услуга декларирования для бизнеса, которая заменит собой получение разрешительных документов типа лицензий, сертификатов, свидетельств, удостоверений и выводов;
  • Словакия, Болгария и Молдова хотят повторить успех «Дії» и внедрить такое приложение.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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