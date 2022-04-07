В Минагрополитики заявили, что россия ответит за потери земельного фонда Украины — Finance.ua

В Минагрополитики заявили, что россия ответит за потери земельного фонда Украины

Сегодня 20:06 — Аграрный рынок

Минагрополитики приступило к разработке методики определения ущерба и убытков при потере земельного фонда, которые были причинены Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, сообщает пресс- служба Минагрополитики.

По его словам, при расчете ущерба и убытков будут учитываться расходы на рекультивацию земель; ущерб владельцам (землепользователям) земельных участков сельскохозяйственного назначения; затраты на восстановление мелиоративных площадей; расходы на разминирование и т.п.

«Большая часть земель, в частности сельскохозяйственного назначения, с мелиоративной инфраструктурой, получили значительные повреждения, а их владельцы и пользователи — убытки. Все это должно быть возмещено в полной мере, включая не только фактические потери, но и упущенную выгоду. Для наработки других показателей и методики мы планируем привлечь лучших специалистов по международному опыту», — подчеркнул Николай Сольский.

Ущерб и ущерб, причиненный Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации, будут определяться по 15 направлениям:

человеческие потери и связанные с ними социальные издержки;

экономические потери, связанные с человеческими потерями;



военные потери;



потери, связанные с обеспечением публичной безопасности и порядка, борьбе с преступностью, обеспечением безопасности дорожного движения;



потери жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства;



потери земельного фонда;



потери лесного фонда;



потери недр;



потери акватории;



ущерб, причиненный природно-заповедному фонду;

потери инфраструктуры транспорта, телекоммуникационной сети и связи;



потери энергетической инфраструктуры;



потери культурного наследия;



экономические потери предприятий;



потери учреждений и организаций.



Справка Finance.ua:

20 марта 2022 года было принято Постановление Кабинета Министров Украины № 326 «Об утверждении Порядка определения ущерба и убытков, причиненных Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации»;

за каждым из направлений закреплено ответственное министерство, другой центральный или местный орган исполнительной власти, которые обязаны в течение шести месяцев разработать и утвердить соответствующие методики определения ущерба и убытков;



предусматривается также, что министерства, другие центральные и местные органы исполнительной власти, ответственные за определение ущерба и убытков по направлениям, будут предоставлять ежегодно до 1 апреля следующего периода Министерству по реинтеграции временно оккупированных территорий соответствующую информацию для ее обобщения и предоставления до 1 июня Кабинету Министров Украины .



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