В Минагрополитики заявили, что россия ответит за потери земельного фонда Украины — Finance.ua
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В Минагрополитики заявили, что россия ответит за потери земельного фонда Украины

Сегодня 20:06Аграрный рынок
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Минагрополитики приступило к разработке методики определения ущерба и убытков при потере земельного фонда, которые были причинены Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, сообщает пресс-служба Минагрополитики.
По его словам, при расчете ущерба и убытков будут учитываться расходы на рекультивацию земель; ущерб владельцам (землепользователям) земельных участков сельскохозяйственного назначения; затраты на восстановление мелиоративных площадей; расходы на разминирование и т.п.
«Большая часть земель, в частности сельскохозяйственного назначения, с мелиоративной инфраструктурой, получили значительные повреждения, а их владельцы и пользователи — убытки. Все это должно быть возмещено в полной мере, включая не только фактические потери, но и упущенную выгоду. Для наработки других показателей и методики мы планируем привлечь лучших специалистов по международному опыту», — подчеркнул Николай Сольский.
Ущерб и ущерб, причиненный Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации, будут определяться по 15 направлениям:
  • человеческие потери и связанные с ними социальные издержки;
  • экономические потери, связанные с человеческими потерями;
  • военные потери;
  • потери, связанные с обеспечением публичной безопасности и порядка, борьбе с преступностью, обеспечением безопасности дорожного движения;
  • потери жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства;
  • потери земельного фонда;
  • потери лесного фонда;
  • потери недр;
  • потери акватории;
  • ущерб, причиненный природно-заповедному фонду;
  • потери инфраструктуры транспорта, телекоммуникационной сети и связи;
  • потери энергетической инфраструктуры;
  • потери культурного наследия;
  • экономические потери предприятий;
  • потери учреждений и организаций.

Справка Finance.ua:

  • 20 марта 2022 года было принято Постановление Кабинета Министров Украины № 326 «Об утверждении Порядка определения ущерба и убытков, причиненных Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации»;
  • за каждым из направлений закреплено ответственное министерство, другой центральный или местный орган исполнительной власти, которые обязаны в течение шести месяцев разработать и утвердить соответствующие методики определения ущерба и убытков;
  • предусматривается также, что министерства, другие центральные и местные органы исполнительной власти, ответственные за определение ущерба и убытков по направлениям, будут предоставлять ежегодно до 1 апреля следующего периода Министерству по реинтеграции временно оккупированных территорий соответствующую информацию для ее обобщения и предоставления до 1 июня Кабинету Министров Украины .
По материалам: AgroPolit.com
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