В Минагрополитики рассказали о логистике через западные границы — Finance.ua
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В Минагрополитики рассказали о логистике через западные границы

Аграрный рынок
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Министерство аграрной политики и продовольствия активно работает над решением вопроса разблокирования экспорта зерновых культур. Уже более 20 компаний планируют или приступили к строительству перевалок в зонах, где проходят новые логистические маршруты.
Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, передает пресс-служба министерства.
«Мы активно работаем над увеличением логистики через западные границы. За этот месяц ожидаем около двух миллионов тонн экспорта зерна, которое уже перешло по новым логистическим маршрутам: Польша, Румыния, Венгрия, Словакия. И есть потенциал к увеличению. Более 20 компаний планируют или начали строить перевалки в этих зонах», — отметил он.
Сольский уточнил, что в настоящее время министерство проводит переговоры с ЕС и в конце июля будет отдельная встреча с широким кругом участников на уровне министров — аграрных, транспортных соответствующих стран, чтобы увеличивать европейскую инфраструктуру, в частности по недостающим вагонам и тракам.
Министр добавил, что работа также сконцентрирована над решением вопросов хранения и вывоза украинского урожая.
«Аграрии, которые собирают и будут собирать урожай ближе к линии фронта, будут пытаться вывезти его на хранение ближе к центру и западу страны. Поэтому особенно в этих местах потребуется дополнительное хранение. Над этим активно работал бизнес, чтобы ввезти на эти территории мобильное одноразовое хранение», — резюмировал Сольский.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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