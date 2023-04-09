В Минагрополитики рассказали, будет ли в этом году в Украине дефицит моркови, лука или гречки — Finance.ua

В Минагрополитики рассказали, будет ли в этом году в Украине дефицит моркови, лука или гречки Сегодня 04:24 — Аграрный рынок

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал, грозит ли в этом году украинцам дефицит моркови, лука или гречки.

В эфире информационного телемарафона он заявил , что в этом году фермеры подготовились. По словам Высоцкого, больше в ведомстве не ожидают такой сложной ситуации, которая сложилась этой зимой и весной с теми же луком и морковью.

«Мы имеем информацию из разных регионов, как из Одесчины, так и из Центральной Украины, Тернопольщины, Черкасской области, что планируется возобновление выращивания овощей там, где последние годы это не происходило. И, прежде всего, овощей борщевого набора таких, как лук и морковь. Поэтому уже с учетом нового урожая овощей, который будет собираться в конце лета и осенью этого года, будет значительно больше доступно отечественного продукта для украинского потребителя», — отметил Высоцкий.

Кроме того, украинские фермеры еще в том году существенно увеличили посевы гречихи, и она была выращена даже больше, чем нужно для внутреннего потребления, то есть сформировались резервы.

«Ожидается почти аналогичная площадь посева гречихи в этом году. Соответственно, это будет означать, что снова будет выращено и произведено гречихи более чем достаточно для внутреннего потребления, не будет необходимости в импорте. И, как результат, не будет оснований для роста цены», — подчеркнул он.

Министр добавил, что цена на гречку ожидается в том ценовом диапазоне, который сформировался сегодня. Даже, по его словам, еще может быть определенное удешевление, но это будет понятно по факту фиксации посевных площадей в июне.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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