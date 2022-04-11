В Минагрополитики озвучили самый пессимистичный прогноз этой посевной — Finance.ua
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В Минагрополитики озвучили самый пессимистичный прогноз этой посевной

Сегодня 20:32Аграрный рынок
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Министерство аграрной политики и продовольствия рассчитывает, что во время весенней посевной кампании будет засеяно 70-80% земель сельскохозяйственного назначения.
Об этом в эфире национального марафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
«Пессимистический прогноз — 70% удастся засеять. В Черниговской, Сумской областях есть огромные аграрные площади. Если в ближайшие недели удастся все разминировать, то, может, эта площадь вырастет до 80%», — сказал он.
По материалам: УНІАН
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