В Минагрополитики озвучили самый пессимистичный прогноз этой посевной — Finance.ua

Министерство аграрной политики и продовольствия рассчитывает, что во время весенней посевной кампании будет засеяно 70-80% земель сельскохозяйственного назначения.
Об этом в эфире национального марафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
«Пессимистический прогноз — 70% удастся засеять. В Черниговской, Сумской областях есть огромные аграрные площади. Если в ближайшие недели удастся все разминировать, то, может, эта площадь вырастет до 80%», — сказал он.