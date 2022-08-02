В Минагрополитики озвучили нюансы экспорта зерна — Finance.ua

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В Минагрополитики озвучили нюансы экспорта зерна

Аграрный рынок
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В Минагрополитики озвучили нюансы экспорта зерна
В Минагрополитики озвучили нюансы экспорта зерна
Зерновой коридор будет работать по определенному графику, к отправке готовы 15 судов.
О нюансах экспорта зерна из разблокированных украинских портов рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
Он напомнил, что первым судном, прошедшим по зерновому коридору, стало судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне с 26 тысячами тонн кукурузы.
«Кукуруза экспортируется в Северную Африку. В рамках мониторинга нашего четырехстороннего Совместного координационного центра, созданного в Стамбуле, прежде всего речь идет о прохождении к Босфору, далее — свободная траектория согласно классическим маршрутам соответствующих коммерческих судов», — рассказал Высоцкий.
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По его словам, наблюдение за кораблями усиленно проводит Совместный координационный центр, гарантирующий все моменты безопасности.
«На сегодняшний день есть подтверждение относительно технической готовности около 15 судов, два финализируются. Далее следует двустороннее движение, в том числе о подходе судов для загрузки», — сообщают в министерстве.
Сначала будет осуществляться экспорт зерновых культур: кукурузы, пшеницы, ячменя, а затем — масличных культур и продуктов переработки. Каждое из судов способно вместить от 10 до 60 тысяч тонн.
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Высоцкий также сообщил, что движение грузовых кораблей должно быть только в светлое время суток. Для безопасности их сопровождает противоминное плавательное средство. Ограничений по количеству судов, которые могут курсировать, нет. Однако есть поданные заявки и согласованный график.
«Поступления от реализации этой продукции получат украинские фермеры. Далее они платят налоги в государственный и местный бюджет, чем очень поддержат громады Украины, выплатят заработные платы своим работникам. Речь идет о существенных суммах, ведь 50 млн тонн экспортной сельхозпродукции оценивается по меньшей мере в $15 млрд», — добавил заместитель министра.

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По материалам:
Корреспондент.net
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