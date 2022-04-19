В Минагрополитики не видят оснований для критического роста стоимости продуктов — Finance.ua

В Минагрополитики не видят оснований для критического роста стоимости продуктов

Сегодня 07:36 — Аграрный рынок

В Минагрополитики не видят оснований для критического роста стоимости продуктов

На пищевые продукты, имеющие существенную социальную значимость — сахар, крупы, мука, подсолнечное масло — осуществляется регулирование цен. Поэтому оснований для критического роста стоимости продуктов в масштабах страны нет.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

«Где-то может возникнуть временный дефицит из-за бомбардировки или срыва логистических цепей, но в целом предпосылок нет», — сказал он.

Также, по словам Высоцкого, почти во всех областях Украины продолжается посевная — засеяно более 1,5 млн га. А учитывая, что исторически мы 70% продукции экспортировали, все равно нужно активно работать над экспортом, поскольку Украина физически не сможет всю эту продукцию употребить на внутреннем рынке.

«До войны экспорт аграрной продукции составил 40% всего экспорта нашего государства. Сейчас, учитывая значительное сокращение отрасли, экспорт аграрной продукции может увеличиться даже до 70%. Поэтому это будет один из основных китов поддержки экономики. Аграрии сделают все, чтобы эти ожидания реализовать и помочь украинской экономике», — акцентировал Тарас Высоцкий.

Он подчеркнул, что запасов продовольствия или кормов для бесперебойного изготовления продовольствия достаточно — в среднем их есть на два года, а по некоторым позициям гораздо больше.

«Мы надеемся на скорейшую победу, но при необходимости можем держать продовольственную оборону долгосрочно. И это без учета нового урожая, который уже потенциально можно будет этим летом собирать», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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