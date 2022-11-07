В Минагрополитики назвали регионы с самой высокой урожайностью зерновых — Finance.ua

В Минагрополитики назвали регионы с самой высокой урожайностью зерновых Сегодня 04:55 — Аграрный рынок

Украинские аграрии провели сбор зерновых и зернобобовых культур на площади 8 млн га (72%) при урожайности 40,7 ц/га и намолотили уже 32,6 млн тонн зерна в т.ч., пишет Минагрополитики.

Пшеницы обмолочено 4,7 млн га (100%), при урожайности 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн.

Ячменя обмолочено 1,6 млн га (100%), при урожайности 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн.

Гороха обмолочено 111,5 тыс. га (100%), при урожайности 23,4 ц/га намолочено 261 тыс. тонн.

Кукурузы на зерно обмолочено 1,1 млн га (27%), при урожайности 55,4 ц/га намолочено 6,3 млн тонн.

Гречихи обмолочено 111 тыс. га (95%), при урожайности 13,6 ц/га намолочено 151 тыс тонн.

Проса обмолочена 42,6 тыс. га (95%), при урожайности 23,1 ц/га намолочено 98 тыс. тонн.

Больше всего гречихи намолотили аграрии Житомирщины — 29,6 тыс. тонн, а самая высокая урожайность этой крупяной культуры на Полтавщине — 19,1 ц/га. Сельхозпроизводители Одесщины больше всего намолотили ячменя — 833 тыс. тонн.

Сбор подсолнечника проведен на площади 4,1 млн га, (87%) намолочено 9 млн тонн семян при урожайности 22 ц/га. Самый высокий намолот у аграриев Кировоградщины — 1,3 млн тонн.

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