В Минагро рассказали, как фермерам подать заявку на помощь от ЕС — Finance.ua
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В Минагро рассказали, как фермерам подать заявку на помощь от ЕС

Аграрный рынок
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В Государственном аграрном реестре продолжается прием заявок в рамках новой программы помощи малым агропроизводителям на общую сумму более 1,5 млрд грн (50 млн евро). Программа финансируется из бюджетной поддержки Европейского Союза.
По условиям программы, безвозмездную помощь смогут получить аграрии, которые возделывают от 1 до 120 га сельскохозяйственных угодий или содержат от 3 до 100 коров.
Распределение поддержки будет происходить только через Государственный аграрный реестр (dar.gov.ua).
Об этом сообщили в Минагро.
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Зарегистрированные в ГАР фермерские хозяйства и другие производители сельскохозяйственной продукции, отвечающие критериям программы, смогут получить безвозмездную помощь в размере:
  1. 3100 грн на гектар обрабатываемых угодий сельскохозяйственного назначения (но не более 372 тыс. грн).
  2. 5300 грн на каждую корову, которая находится в собственности получателя (но не более 530 тыс. грн).
В Министерстве отметили, что идет работа по расширению программ поддержки в Государственном аграрном реестре. Поэтому в ведомстве призывают всех сельхозпроизводителей зарегистрироваться в системе и следить за обновлениями.
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По материалам:
Діло
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