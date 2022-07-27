В МИД Украины объяснили, почему ЕС нельзя идти на газовую сделку с путиным — Finance.ua

В МИД Украины объяснили, почему ЕС нельзя идти на газовую сделку с путиным
Странам Европейского Союза нельзя идти на уступки путину по Украине ради дешевого газа, поскольку он воспримет это как проявление слабости и увеличит давление.
Президент рф после уступок может пойти на захват новых территорий, рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью France24.
Министр заявил, что выступает категорически против того, чтобы кто-то выбирал между обогревом домов и вооружением украинского государства.
«...Это два разных процесса, но я не могу навязывать мнение европейцам. Если они решат заключить сделку с путиным, они вольны в этом. Но правда в том, что они не достигнут успеха, потому что путин воспримет это как проявление слабости и только увеличит давление», — заявил глава МИД.
Справка Finance.ua:
- Кабинет Министров обратился к правительству США о предоставлении Украине «газового ленд-лиза». Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, «газовый ленд-лиз» необходим для стабильного прохождения следующего отопительного сезона;
- страны — члены Евросоюза договорились добровольно сократить спрос на природный газ на 15% этой зимой в условиях сокращения поставок из рф, при этом блок может в критическом случае сделать это обязательным.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью