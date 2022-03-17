В МИД назвали возможные пути получения Украиной репараций от россии — Finance.ua
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В МИД назвали возможные пути получения Украиной репараций от россии

Сегодня 13:35Казна и Политика
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Украина прорабатывает решение о получении репараций и контрибуций от россии за нанесенный нашему государству ущерб. Для этого Министерство иностранных дел привлекло лучших юристов мира.
Об этом сообщила коагент Украины на слушаниях в Международном суде, директор Департамента международного права МИД Оксана Золотарева в эфире украинских телеканалов 16 марта, цитирует «Укринформ».
Она отметила, что юридическая команда Украины совместно с органами исполнительной власти, в частности Министерством экономики, Министерством энергетики и правоохранительными органами, работает на разных площадках, чтобы юридически закрепить вину россии, а также получить компенсацию и репарации.

Как получить компенсацию?

По словам Золотаревой, существует несколько путей получения репараций от россии.
Во-первых, это исполнение решения Международного суда ООН, когда оно будет вынесено. Это может быть через некоторое время, потому что международное правосудие не столь быстро.
«Второй путь — в соответствии с нормами уголовного права и процессами в рамках уголовных производств [в Международном уголовном суде], а также политические решения государств-партнеров», — сказала чиновник.

Как заставить Россию заплатить?

Директор Департамента МИД отметила, что этот вопрос сейчас прорабатывается, и идет поиск необходимых решений. После Второй мировой войны международное сообщество не было готово к таким дерзким агрессивным действиям одного государства против другого.
«Поэтому сейчас, как никогда, нужны креативные решения, над которыми мы работаем с привлечением лучших юристов мира», — отметила Золотарева.
Она отказалась говорить подробнее об этих решениях, отметив, что «дипломатия и право сначала любят тишину».
«Мы знаем, что россия также привлекла некоторых юристов, чтобы отражать такие атаки Украины», — отметила директор Департамента МИД.
По материалам: hromadske.tv
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