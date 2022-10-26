В МЭА зафиксировали «первый по-настоящему глобальный энергетический кризис» — Finance.ua

В МЭА зафиксировали «первый по-настоящему глобальный энергетический кризис» Сегодня 04:02 — Энергетика

В МЭА зафиксировали «первый по-настоящему глобальный энергетический кризис»

Напряженность рынков сжиженного природного газа (СПГ) по всему миру и сокращение поставок крупными производителями нефти поставили мир в эпицентр «первого по-настоящему глобального энергетического кризиса».

Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, пишет Reuters.

Рост импорта CПГ в Европу на фоне войны в Украине и потенциальное возобновление аппетита Китая к этому топливу сузит рынок, поскольку в следующем году на рынок выйдут всего 20 млрд кубометров новых мощностей СПГ, заявил Бироль во время Сингапурской конференции.

В то же время недавнее решение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, известных как ОПЕК+, сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки «рискованно», считает МЭА.

«(Это) особенно рискованно, ведь несколько экономик по всему миру находятся на грани рецессии, если мы говорим о глобальной рецессии... Я считаю это решение действительно неудачным», — сказал он.

Стремительный рост мировых цен на ряд источников энергии, включая нефть, природный газ и уголь, бьет по потребителям, тогда как они уже сталкиваются с ростом цен на пищевые продукты и услуги. Высокие цены и нормирование потенциально опасны для европейских потребителей, которые готовятся к зиме в Северном полушарии.

По словам Бироля, Европа может пережить эту зиму, хоть и с некоторыми трудностями, если погода останется мягкой. «Если у нас не будет экстремально холодной и долгой зимы, если не будет никаких сюрпризов в плане того, что мы видели, например, взрыва газопровода „Северный поток“, Европа должна пережить эту зиму с некоторыми экономическими и социальными ударами», — добавил он.

Ожидается, что потребление нефти вырастет на 1,7 млн ​​баррелей в сутки в 2023 году, поэтому миру по-прежнему потребуется российская нефть для удовлетворения спроса, говорит Бироль.

Страны G7 предложили механизм, который позволил бы развивающимся странам покупать российскую нефть, но по более низким ценам, чтобы ограничить доходы москвы для войны в Украине. Бироль считает, что «в схеме еще много деталей, которые нужно сгладить, и она потребует участия крупных стран-импортеров нефти».

По мнению Бироля, энергетический кризис может стать поворотным моментом ускорения использования чистых источников и формирования устойчивой и надежной энергетической системы. Глава МЭА отметил, что многие страны Европы и другие регионы ускоряют установку возобновляемых мощностей, сокращая процессы выдачи разрешений и лицензий для замены российского газа.

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