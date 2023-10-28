В МЭА сделали прогноз относительно глобального спроса на газ и оценили роль топлива рф — Finance.ua

В МЭА сделали прогноз относительно глобального спроса на газ и оценили роль топлива рф Сегодня 04:41 — Энергетика

В МЭА сделали прогноз относительно глобального спроса на газ и оценили роль топлива рф

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на природный газ к 2040 году будет даже ниже, чем ожидалось, поскольку возобновляемые источники энергии будут занимать большую долю в энергетическом балансе, тогда как доля россии на глобальном газовом рынке будет сокращаться.

Об этом сообщает Bloomberg

Четвертый год подряд МЭА прогнозирует сокращение мирового спроса на потребление газа.

В Европе спрос на газ сократился после того, как в прошлом году россия резко уменьшила поставки топлива в регион. Между тем США и Катар наращивают поставки сжиженного природного газа, помогая поддерживать рынки.

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МЭА ожидает, что спрос на газ достигнет пика к 2030 году, и после этого останется мало места для роста поставок по трубопроводам или СПГ, говорится в последнем ежегодном отчете «Перспективы мировой энергетики».

Этот прогноз иллюстрирует серьезные изменения глобального энергетического баланса. На Европу приходится около 75% пересмотра прогноза МЭА в сторону падения спроса на газ, а потребление в Китае остается неопределенным. В то же время россия — ранее крупнейший поставщик газа в Европу, теряет свою долю рынка на фоне роста избытка СПГ.

«У россии очень ограниченные возможности для обеспечения дополнительных рынков сбыта», — отмечают в МЭА.

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Ожидается, что доля страны в международной торговле газом, которая составляла 30% в 2021 году, сократится вдвое до конца десятилетия по базовому прогнозу агентства.

Как следствие, даже смещение поставок россии в Азию столкнется с «серьезными затруднениями», считают в МЭА.

Толчок ЕС к развитию возобновляемых источников энергии вместе с экономией газа способствовал рекордному сокращению потребления в регионе в прошлом году, когда оно упало на 55 миллиардов кубометров. По данным МЭА, к 2030 году спрос на газ сократится еще на 50 миллиардов кубометров.

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Тем не менее, европейские компании полагаются на долгосрочные контракты на поставку СПГ для повышения энергетической безопасности, даже если они стремятся сократить выбросы парниковых газов. В этом месяце три крупных компании — TotalEnergies SE, Shell Plc и Eni SpA заключили долгосрочные газовые соглашения с Катаром, а поставки во Францию, Нидерланды и Италию запланированы на период после 2050 года.

«Еще есть пространство для того, чтобы заключать контракты на поставки большего количества газа, не нарушая обязательств Европейского Союза относительно нулевых выбросов до 2050 года. Но противоречат ли эти контракты глобальным амбициям по достижению нулевых выбросов — это уже другой вопрос», — отметили в МЭА.

Дзеркало Тижня По материалам:

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