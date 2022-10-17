В Mastercard назвали пять ключевых направлений, на которые компания фокусируется при работе с криптовалютами — Finance.ua

В Mastercard назвали пять ключевых направлений, на которые компания фокусируется при работе с криптовалютами Сегодня 22:46 — Финтех и Карты

В Mastercard назвали пять ключевых направлений, на которые компания фокусируется при работе с криптовалютами

Директор отдела Mastercard по криптовалютам и блокчейну Радж Дхамодхаран рассказал о ключевых направлениях, над которыми работает компания для повсеместного внедрения криптовалют как способа оплаты.

По словам топ-менеджера Mastercard, первое направление — это сообщество с компаниями для распространения криптовалютных карт. В этом году Mastercard уже запустила по всему миру несколько новых программ, связанных с криптосектором. В прошлом году Mastercard заключила сотрудничество с криптовалютной биржей Gemini по выпуску кредитной карты с выплатой кэшбека в криптовалютах, а в августе платежная система стала партнером торговой площадки Binance по запуску криптовалютных дебетовых карт в Аргентине.

Второе направление, над которым работает Mastercard — сервисы для криптовалют. Дхамодхаран отметил, что Mastercard позиционирует себя в качестве поставщика услуг в сфере кибербезопасности, а также предоставляет консультационные и банковские услуги для десятков тысяч финансовых учреждений.

Компания намерена предоставлять аналогичные услуги и игрокам криптовалютного рынка. Поэтому Mastercard расширила свою консультационную деятельность, которая сейчас охватывает и покупку криптовалют. В текущем месяце компания уже представила новый продукт под названием Crypto Secure для мониторинга цифровых активов и защиты от криптовалютных мошенников.

Третье направление — криптовалютные платежи. Дхамодхаран отметил, что компания сотрудничает с несколькими ведущими фирмами, ориентированными на криптовалюты: Paxos, Circle, Evolve и Uphold. Совместными усилиями компании пытаются создать способы, позволяющие быстро конвертировать криптоактивы в фиатные деньги для осуществления платежей.

Еще одно направление, которое развивает Mastercard — метавселенные и невзаимозаменяемые токены (NFT). В январе компания анонсировала новую инициативу, благодаря которой клиенты биржи Coinbase могут покупать NFT с помощью карты Mastercard.

«В ближайшем будущем владеть цифровыми активами и тратить их будет так же просто, как расплачиваться бесконтактной картой в магазине. Криптовалюты и цифровые валюты центральных банков могут превратить финансовую систему, а NFT, игры на основе блокчейна и метавселенные могут изменить модель покупательского поведения потребителей», — сказал Дхамодхаран.

Несколько месяцев назад финансовый директор Mastercard Сачин Мехра заявил, что стейблкоины имеют больше шансов стать средством платежа по сравнению с обычными криптовалютами.

cryptomisto По материалам:

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