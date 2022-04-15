В марте украинцы вдвое меньше снимали наличные в банкоматах (аналитика) — Finance.ua

В марте украинцы вдвое меньше снимали наличные в банкоматах (аналитика)

Сегодня 16:17 — Финтех и Карты

Общее количество транзакций по картам в марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года уменьшилось на 26,2%, а денежные объемы не изменились.

Об этом свидетельствуют данные по картам 19 банков-клиентов Украинского Процессингового Центра (UPC) в Украине, сравнивая показатели марта 2022 и 2021 годов.

«За март 2022 года отмечается значительное уменьшение активности держателей карт: значительно меньше снимают наличные деньги в АТМ и оплачивают за товары и услуги в интернете. Несомненно, основным фактором платежного поведения держателей карт является война Украины против рф. Украинцы стали более бережливыми и, по большей части, тратят деньги на необходимые товары и услуги, а также больше переводят деньги на другие карты», — рассказывают аналитики UPC.

Оплата картой в POS-терминалах

Общее количество покупок картой в POS-терминалах уменьшилось на 23,4% и составляло в среднем 7 транзакций на одну активную карту за март 2022 года.

Наблюдается увеличение денежных объемов оплат картой — держатели карт потратили на 24,3% больше. Средняя сумма чека за год увеличилась на 62% и равна 840 грн.

Снятие наличных

Количество операций снятия наличных в банкомате уменьшилось вдвое (-51,0%) и составляет одну транзакцию в месяц. Объемы АТМ-транзакций уменьшились на 36,3%, а средняя сумма чека увеличилась на 30% и была равна 4 368 грн.

Количество операций снятия наличных денег в отделениях банка не изменилось, а объемы транзакций — уменьшились на 29,6%.

Расчеты в Интернете

За март текущего года по сравнению с тем же периодом 2021 года количество оплат в интернете уменьшилось на 24,8%, а их объемы выросли на 8,6%. Средняя сумма чека составляла 2 722 грн., что на 44,4% больше, чем в прошлом году.

Чаще всего держатели карт оплачивали коммунальные услуги, пополняли мобильные телефоны и платили за видеоигры. Значительно меньше, чем год назад, тратили на услуги курьеров, заказ готовой пищи, магазины косметики, авиа и жд билеты, такси и магазины одежды.

Переводы с карты на карту

Сервис переводов и дальше показывает рост. В марте 2022 года количество таких переводов почти не изменилось (+1%), а по денежным объемам отмечается рост объемов таких переводов вдвое (на 111%). Заметим, что средняя сумма операции равнялась 5 140 грн.

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