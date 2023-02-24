В марте рф сократит экспорт нефти, чтобы поднять цены — Reuters — Finance.ua
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В марте рф сократит экспорт нефти, чтобы поднять цены — Reuters

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россия намерена резко сократить экспорт своей нефти, чтобы добиться роста цен на нее. В марте из европейских портов выйдет на 25% меньше танкеров, чем в феврале.
Об этом агентству Reuters рассказали источники в российском правительстве.
Издание отмечает, что из-за санкций россия практически потеряла доступ на европейские рынки и теперь вынуждена продавать нефть и нефтепродукты в другие регионы. Но это приводит к тому, что Индия, Китай и Турция наполнили рынок дешевыми нефтепродуктами, изготовленными из российской нефти, ранее проданной им с огромными скидками.
Официально россия уже объявила о планах сократить добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки в марте, что составит 5% от ее валовой добычи и 0,5% от общемировой добычи.
Однако этим дело, вероятно, не ограничится. россия стремится поднять цены на свою нефть, которая сильно подешевела из-за попыток обойти западные санкции.
По данным источников, российские нефтяные компании уже получили мартовские квоты на экспорт нефти через западные порты россии — им будет выделено на 20-25% меньше объема, чем они просили.
По материалам:
УНІАН
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