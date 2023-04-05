В марте объем торгов на «Украинской бирже» снизился на 16,9% до 1,3 млрд гривен — Finance.ua
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В марте объем торгов на «Украинской бирже» снизился на 16,9% до 1,3 млрд гривен

Фондовый рынок
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В марте объем торгов на «Украинской бирже» снизился по сравнению с февралем на 16,9% до 1,258 млрд гривен.
Об этом идет речь в сообщении биржи.
Общий объем торгов на «Украинской бирже» в марте составил 1 257 897 183,70 гривен, а общее количество сделок — 10 672.
В структуре торгов за март 2023 г. на государственные облигации (ОВГЗ) пришлось 98,29% суммарного оборота или 1 236 436 965,48 гривен; 0,22% на акции или 2803722,53 гривен; на инвестиционные сертификаты 0,01% или 33122,87 гривен; на иностранные ценные бумаги 1,48% или 18623372,82 гривен.
В марте Индекс украинских акций (Индекс UX) увеличился на 70,17% с 1256,72 до 2138,56 пункта.
Лидерами обращения на рынке паевых ценных бумаг в марте были ЮЖКОКС, аз (1,086 млн гривен), Astarta Holding NV, аз (1,059 млн гривен) и Райффайзен Банк, аз (0,969 млн гривен).
Лидерами обращения на рынке долговых ценных бумаг в марте были: 204 150 ОВГЗ, погашение 26.02.2025 (357,5 млн гривен); 201255 ОВГЗ, погашение 24.05.2023 (308,6 млн гривен) и 218531 ОВГЗ, погашение 13.05.2026 (232,4 млн гривен).
Ведущими операторами рынка акций и сертификатов фондов в марте стали: СПАЙК-ИНВЕСТ, КИНТО, Лтд и Драгон Капитал.
Ведущими операторами рынка облигаций стали: Драгон Капитал, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ УКРАИНА и СКАЙ БАНК.
В свою очередь ведущими операторами рынка иностранных ценных бумаг в марте стали: ФК «Сократ», КИНТО, Лтд и Драгон Капитал.
По материалам:
Українські Новини
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