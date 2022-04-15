В марте бизнес погашал валютные кредиты и привлекал займы в гривне — Finance.ua

В марте бизнес погашал валютные кредиты и привлекал займы в гривне

В марте бизнес погашал валютные кредиты и привлекал займы в гривне

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным Национального банка, в марте сократился на 0,3% до 1 046,738 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

С начала года объем кредитов в экономику вырос на 0,3% с 1 044,049 млрд гривен.

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Объем гривневых кредитов юрлицам за отчетный месяц увеличился на 0,7% до 520,093 млрд гривен.

Объем кредитов, выданных бизнесу в иностранной валюте, сократился на 0,3% до 249,812 млрд гривен.

Объем кредитов, выданных населению, за отчетный период сократился на 2,2% с 255,472 млрд гривен до 249,908 млрд гривен.

Процентные ставки в марте по гривневым кредитам для бизнеса увеличились на 1,5 п.п. до 13,2%, для населения снизились на 12,7 п.п. до 20,6%.

По валютным кредитам ставки для бизнеса составили 3,6%.

В 2021 году объем кредитов экономике увеличился на 10% с 948,386 млрд гривен до 1 043,694 млрд гривен.

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