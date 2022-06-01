В Мариуполе оккупанты собирают автомобили, которые горожане оставили, убегая от войны — Finance.ua
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В Мариуполе оккупанты собирают автомобили, которые горожане оставили, убегая от войны

Сегодня 19:13Недвижимость
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В Мариуполе оккупанты собирают автомобили, которые горожане оставили, убегая от войныВ Мариуполе оккупанты собирают автомобили, которые горожане оставили, убегая от войны
Все машины, найденные в Мариуполе (целые и поврежденные) без владельцев, оккупанты начали свозить на площадку рынка «Азовский». Это делают якобы для учета.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Если владельцы не появятся в течение месяца (фактически до 01.07) все машины будут признаны собственностью «молодой республики».
«Второй шаг после учета недвижимости до полного хищения имущества мариупольцев. Того, что чудом уцелело после авиабомб, Градов и Смерчей», — написал Петр Андрющенко.
Напомним, в дома мариупольцев, которые выехали с оккупированной территории, заселяют неизвестных. Такое разрешение выдают оккупанты.
По материалам: РБК-Україна
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