В Мариуполь пришло уже второе судно под флагом рф для кражи металла — Finance.ua

В Мариуполь пришло уже второе судно под флагом рф для кражи металла

Сегодня 10:34 — Казна и Политика

В акваторию Мариупольского порта зашло уже второе судно под флагом россии и швартуется под погрузку металлопроката.

Об этом в Telegram написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Аппетит приходит во время еды. Мародеры», — добавил он.

российские оккупанты пытаются частично восстанавливать порт в оккупированном Мариуполе, на территории которого находятся украинский металл и зерно, что сигнализирует о намерении врага вывозить украденное украинское имущество.

По словам директора порта Барского, на 23 февраля на территории порта находилось около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых достигает 170 млн дол. Зерна было существенно меньше — 3,4 тыс. тонн на складах и еще 9 тыс. тонн на судне под иностранным флагом у одного из причалов.

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