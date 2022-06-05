В Мариуполь пришло уже второе судно под флагом рф для кражи металла — Finance.ua
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В Мариуполь пришло уже второе судно под флагом рф для кражи металла

Сегодня 10:34Казна и Политика
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В акваторию Мариупольского порта зашло уже второе судно под флагом россии и швартуется под погрузку металлопроката.
Об этом в Telegram написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Аппетит приходит во время еды. Мародеры», — добавил он.
российские оккупанты пытаются частично восстанавливать порт в оккупированном Мариуполе, на территории которого находятся украинский металл и зерно, что сигнализирует о намерении врага вывозить украденное украинское имущество.
По словам директора порта Барского, на 23 февраля на территории порта находилось около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых достигает 170 млн дол. Зерна было существенно меньше — 3,4 тыс. тонн на складах и еще 9 тыс. тонн на судне под иностранным флагом у одного из причалов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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