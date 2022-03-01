В магазинах АТБ можно получить до 6 тыс. грн наличными через POS-терминалы Райфа — Finance.ua

ПРОМО

В магазинах АТБ можно получить до 6 тыс. грн наличными через POS-терминалы Райфа

Райффайзен Банк вместе с торговой сетью АТБ настроил в POS-терминалах возможность получить с платежной карты наличные в сумме 500, 1000 или 6000 грн через сервис «Наличные на кассе».

Как снять наличные?

Выбираете необходимые товары в магазине АТБ. Это может быть что-нибудь, без ограничений.

Рассчитываетесь платежной картой Райффайзен Банка.

Сообщаете кассиру, что хотите получить наличные в сумме 500, 1000 или 6000 грн.

Подтверждаете операцию с помощью ПИН-кода карты.

Получаете необходимую сумму.

Наличные можно получить при условии ее наличия во всех работающих магазинах АТБ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью