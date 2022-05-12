В МАГАТЭ заявили о возобновлении мониторинга ЧАЭС, хотят посетить Запорожскую АЭС — Finance.ua

В МАГАТЭ заявили о возобновлении мониторинга ЧАЭС, хотят посетить Запорожскую АЭС

Сегодня 13:40 — Энергетика

Удаленная передача данных о гарантиях (ядерной и эксплуатационной безопасности — ред.) с украинской Чернобыльской атомной электростанции ( ЧАЭС ) полностью восстановлена.

Об этом сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на слова генерального директора агентства Рафаэля Мариано Гроси в среду.

«Это стало результатом развертывания новых каналов передачи данных на основе спутниковых технологий и других технических работ, проведенных агентством после визита инспекторов и техников по гарантиям на Чернобыльскую АЭС 26-27 апреля 2022 года», — заявил Гросси.

Это произошло в результате развертывания новых каналов передачи данных на основе спутниковых технологий и других технических работ, проведенных Агентством с момента визита инспекторов и технических специалистов по охране безопасности на Чернобыльскую АЭС 26-27 апреля 2022 года.

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