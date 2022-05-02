В мае украинские водители не смогут купить самый популярный вид бензина — эксперт — Finance.ua
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В мае украинские водители не смогут купить самый популярный вид бензина — эксперт

Сегодня 18:30Технологии&Авто
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Кроме дефицита горючего на заправочных станциях, в Украине возникла другая проблема — в этом месяце может исчезнуть один из самых популярных и дешевых видов бензина А-92.
Об этом сообщил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, пишет META.
Объясняет, что теперь горючее Украина будет покупать в Европе, а там бензин марки А-92 не производят. Бензин и дизель будут покупать небольшими партиями, и они будут достаточно дорогими.
«Цена на бензин регулируется государством. Считаю, что госрегулирование нужно немного ослабить, потому что сейчас эта система не позволяет многие партии топлива закупать. При наличии топлива в продаже будут введены ограничения на заправку в 10-20 литров за один раз. Но многие сети вовсе прекратят обслуживать розничных клиентов, а будут продавать горючее корпоративным клиентам за безналичный расчет, но и здесь будут вводиться ограничения. Например, в грузовик будут лить не более 100 литров дизеля, а в легковушку — не более 20 литров за раз» — сказал он.
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По материалам: Finance.ua
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