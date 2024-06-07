В мае объем торгов на «Украинской бирже» увеличился в 2,6 раза до 8,9 млрд гривен — Finance.ua

В мае объем торгов на «Украинской бирже» увеличился в 2,6 раза до 8,9 млрд гривен Сегодня 16:12 — Фондовый рынок

В мае объем торгов на «Украинской бирже» увеличился в 2,6 раза до 8,9 млрд гривен

В мае объем торгов на «Украинской бирже» увеличился по сравнению с апрелем на 161,0% до 8,973 млрд гривен.

Об этом идет речь в сообщении биржи.

Общий объем торгов на «Украинской бирже» в мае 2024 года составил 8 972 726 418,88 гривен, а общее количество сделок — 21 510.

В структуре торгов за май 2024 г. на государственные облигации (ОВГЗ) пришлось 80,77% суммарного оборота или 7 246 953 740,19 гривен; 0,05% на акции или 4 346 195,60 гривен; на инвестиционные сертификаты 0,06% или 5 153 748,85 гривен; на иностранные ценные бумаги 4,45% или 399 622 586,66 гривен; на корпоративные облигации 1,32% или 118 416 392,58 гривен; на свопы 13,35% или 1 198 233 755,00 гривен.

В мае Индекс украинских акций (Индекс UX) снизился на 7,7% с 1 247,87 до 1 151,56 пункта.

Лидерами обращения на рынке паевых ценных бумаг в мае были: Николаевоблэнерго, аз (43,255 млн гривен); ПИФ Инжур Оушен, ис (2,062 млн гривен) и ПИФ недвижимости Твой круг. Ежегодный доход, ис (1,693 млн гривен).

Лидерами обращения на рынке долговых ценных бумаг в мае были: 204 150 ОВГЗ, погашение 26.02.2025 (1 937,4 млн гривен); 222 152, ОВГЗ, погашение 30.10.2024 (1203,8 млн гривен) и 228 381, ОВГЗ погашение 04.11.2026 (621,4 млн гривен).

Ведущими операторами рынка акций и сертификатов фондов в мае стали: УНИВЕР КАПИТАЛ, ИНВИНТУМ и КИНТО, Лтд.

Ведущими операторами рынка облигаций в мае стали: ПРИВАТБАНК, БАНК АЛЬЯНС и Профи-Т Ценные Бумаги.

В свою очередь, ведущими операторами рынка иностранных ценных бумаг в мае стали: Драгон Капитал, УНИВЕР КАПИТАЛ и ФК «ДАЛИЗ-ФИНАНС».

«Украинская биржа» — центр ликвидности акций и деривативов в Украине.

Стартовав в марте 2009 года, биржа с первых месяцев стала лидером украинского биржевого рынка, первой запустив рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок репо и срочный рынок.

Индекс украинских акций рассчитывается со старта торгов на «Украинской бирже» 26 марта 2009 года. Начальное значение было принято равным 500 пунктам.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.