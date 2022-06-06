В мае объем торгов на бирже "Перспектива" сократился на 28% до 2,5 млрд гривен — Finance.ua

В мае объем торгов на бирже "Перспектива" сократился на 28% до 2,5 млрд гривен

Сегодня 16:12 — Фондовый рынок

В течение мая на фондовой бирже «Перспектива» заключено 2,73 тыс. сделок на сумму 2,53 млрд гривен (-28% к апрелю 2022), с начала года —14,09 тыс. сделок на сумму 45,79 млрд гривен (-46% к январю-маю 2021).

Об этом свидетельствуют данные биржи.

Совокупно на фондовых биржах Украины в мае заключено 81,6 тыс. сделок на сумму 4,4 млрд гривен (аналогично апрелю), с начала года — 101,5 тыс. сделок на сумму 104,0 млрд гривен (-38% к январю-маю 2021).

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Учитывая уже трехмесячный регуляторный запрет на заключение соглашений с ценными бумагами (кроме военных облигаций), в структуре торгов на фондовых биржах Украины с начала года продолжают доминировать долговые инструменты: гособлигации — 99,62% (в т.ч. 96,06% — внутреннего займа, 3,56% — внешнего), корпоративные облигации и облигации городских займов — 0,34%, акции, ценные бумаги ИСИ, срочные контракты — 0,04%.

Доля ФБ «Перспектива» в общем биржевом обороте в мае составляет 57%, в январе-мае — 44%.

Несмотря на тотальное сокращение финансового инструментария и другие ограничения на операции финансовых институтов, что приводит к уменьшению объемов биржевых торгов по сравнению с показателями предыдущего года, продолжается рост активности физических лиц-покупателей военных облигаций.

Среднемесячное количество сделок с гособлигациями на ФБ «Перспектива» за 3 месяца войны возросло в 1,4 раза: с 2,25 тыс. в январе-феврале до 3,19 тыс. в марте-мае.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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