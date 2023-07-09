В мае объем частных денежных переводов уменьшился на 1,6% до $929 млн — НБУ — Finance.ua
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В мае объем частных денежных переводов уменьшился на 1,6% до $929 млн — НБУ

Финтех и Карты
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В мае объемы частных денежных переводов уменьшились на 10.6% и составили 929 млн долларов.
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Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, увеличилась на 4.4%, тогда как другие поступившие через официальные каналы частные переводы уменьшились на 26.4%.
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В целом по официальным каналам направлено на 13,3% переводов меньше, чем в мае прошлого года, тогда как поток через неформальные каналы уменьшился на 7.0% по сравнению с маем прошлого года.

Как перевести деньги из Польши в Украину и наоборот. Доступные варианты

Всего за январь — май 2023 объемы денежных переводов уменьшились на 11.9%, в том числе: чистая оплата труда — на 11.2%, частные трансферты — на 13.3%.

Справка Finance.ua:

  • С апреля до середины сентября 2023 г. украинцы смогут получать переводы из Польши через Western Union в ПриватБанке бесплатно, если такие переводы отправляются через веб и мобильные приложения банков Bank Pekao, PKO Bank Polski и Santander Bank.
  • Также компанией снижены тарифы и курс обмена на отправку переводов Western Union через отделения всех банков Польши. Получить перевод Western Union в ПриватБанке можно в долларах США, гривне и евро в несколько кликов через Приват24 (мобильное приложение и вебсайт), терминалы самообслуживания, банкоматы, через сервисный центр банка по телефону 3700 или чат онлайн, а также в отделениях банка.
Кстати, если вас интересует, какая финансовая система преодолевает вызовы войны и какие программы поддержки для бизнеса и населения, предлагаем вам посетить мероприятие Ukrainian Credit Conference, которое состоится в Киеве 19 июля. Эта конференция будет посвящена обсуждению наиболее актуальных вопросов, проблем и тенденций на кредитных рынках. Все подробности по ссылке:

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По материалам:
Finance.ua
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