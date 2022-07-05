В мае экспорт из Германии в рф возрос, несмотря на санкции — Finance.ua
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В мае экспорт из Германии в рф возрос, несмотря на санкции

Казна и Политика
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Несмотря на санкции Запада и массовый выход компаний из россии, по итогам мая экспорт из Германии в рф стал расти.
Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает Spiegel, цитируя данные Федерального статистического ведомства.
В результате первых западных санкций в марте экспорт из Германии в россию снизился почти на 60%, да еще почти на 10% в апреле. В мае он снова вырос на 29,4%.
В ведомстве пояснили, что рост произошел, прежде всего, за счет фармацевтической продукции, в отношении которой не вводились санкции, и эффект дополнительно усилился из-за роста ее стоимости.
В то же время импорт из рф в Германию в мае по сравнению с апрелем снизился на 9,8% и составил 3,3 млрд евро. Львиную долю составляют энергоресурсы и сырье.
Крупнейший покупатель у Германии — США. Объемы экспорта в Штаты в мае выросли на 5,7% и составили 13,4 млрд евро. Объемы немецкого экспорта в Китай составляют 8,7 млрд евро, Великобританию — 5,8 млрд, все страны ЕС — 67,5 млрд.
По материалам:
Економічна Правда
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