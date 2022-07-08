В мае денежные переводы в Украину достигли довоенного уровня — Нацбанк
В мае денежные переводы в Украину составили почти 1,2 млрд долларов, что соответствует довоенному уровню.
Об этом сообщается в монетарном отчете Национального банка.
«В мае денежные переводы достигли довоенного уровня (около 1,2 млрд долларов), а в среднем за 5 месяцев 2022 года превысили уровень 2020 года», — говорится в сообщении.
В НБУ уточнили, что рост денежных переводов в годовом исчислении возобновился впервые с начала войны среди прочего благодаря активному трудоустройству за границей украинцев, вынужденно покинувших страну.
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Напомним, ранее в НБУ сообщили, что на фоне полномасштабного военного вторжения россии объем частных переводов в Украину из-за границы за май 2022 года составил 1162 млн долларов, что на 3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
По данным Нацбанка, за январь-май 2022 года в Украину поступило 5236 млн долларов, что на 7,9% меньше, чем годом ранее (5684 млн долларов).
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