В мае денежные переводы в Украину достигли довоенного уровня — Нацбанк Сегодня 15:47 — Личные финансы

В мае денежные переводы в Украину достигли довоенного уровня — Нацбанк

В мае денежные переводы в Украину составили почти 1,2 млрд долларов, что соответствует довоенному уровню.

Об этом сообщается в монетарном отчете Национального банка.

«В мае денежные переводы достигли довоенного уровня (около 1,2 млрд долларов), а в среднем за 5 месяцев 2022 года превысили уровень 2020 года», — говорится в сообщении.

В НБУ уточнили, что рост денежных переводов в годовом исчислении возобновился впервые с начала войны среди прочего благодаря активному трудоустройству за границей украинцев, вынужденно покинувших страну.

Читайте также Рыночный курс валют для карточек позволит получателям зарубежных переводов получать больше в гривне — ПриватБанк

Напомним, ранее в НБУ сообщили, что на фоне полномасштабного военного вторжения россии объем частных переводов в Украину из-за границы за май 2022 года составил 1162 млн долларов, что на 3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

По данным Нацбанка, за январь-май 2022 года в Украину поступило 5236 млн долларов, что на 7,9% меньше, чем годом ранее (5684 млн долларов).

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.