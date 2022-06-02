В мае дефицит общего фонда госбюджета составил 113,4 млрд гривен — Finance.ua

В мае дефицит общего фонда госбюджета составил 113,4 млрд гривен

Сегодня 10:36 — Казна и Политика

В мае дефицит общего фонда государственного бюджета составил 113,4 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

По оперативным данным в мае 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 101,3 млрд гривен.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

◦ налога на прибыль предприятий — 19,6 млрд гривен;

◦ налога на добавленную стоимость с производимых в Украине товаров — 18,3 млрд гривен;

◦рентной платы за пользование недрами — 11,7 млрд гривен;

◦ налога на доходы физических лиц и военного сбора — 11,1 млрд гривен;

◦ налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров — 8,8 млрд гривен;

◦ акцизного налога — 7,9 млрд гривен.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в мае 2022 составили 33,5 млрд гривен.

С началом войны с российской федерацией государственный бюджет был переориентирован на военные цели, поэтому первоочередное финансирование расходов в текущем году направлено на повышение обороноспособности страны и осуществление необходимых социальных расходов, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности населения.

По оперативной информации за январь-май 2022 года кассовые расходы государственного бюджета составили 783,6 млрд гривен, в том числе общего фонда — 740 млрд гривен, или 74,4% от росписи отчетного периода.

При этом в мае 2022 года кассовые расходы государственного бюджета были осуществлены в объеме 224,9 млрд гривен, в том числе общего фонда — в сумме 216,4 млрд гривен, или 67,3% от росписи мая.

В мае фактический дефицит общего фонда государственного бюджета составил 113,4 млрд гривен против предусмотренного росписью дефицита на май в сумме 209 млрд гривен.

С начала года дефицит общего фонда государственного бюджета составляет 270,8 млрд гривен, против запланированного дефицита на январь-май 2022 года в сумме 526 млрд гривен.

Государственный бюджет в целом за 5 месяцев 2022 года был исполнен с дефицитом в сумме 263,2 млрд гривен.

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