В Мадриде начинается «саммит трансформации» НАТО — Finance.ua

В Мадриде начинается «саммит трансформации» НАТО Сегодня 10:45

В Мадриде во вторник, 28 июня, начнается трехдневный саммит НАТО, который руководство Альянса определило как «саммит трансформации» с целью реагирования на современные вызовы в сфере безопасности и неспровоцированную войну россии против Украины.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг накануне саммита заявил, что лидеры НАТО в ходе встречи в Мадриде примут ключевые решения, в том числе новую Стратегическую концепцию, меры по укреплению (политике) сдерживания и обороны НАТО и увеличению помощи для Украины. «Они сфокусируют внимание на дальнейших инвестициях в оборону, на историческом решении Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, а также на развитии партнерства с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Южной Кореей», — сказал Столтенберг.

В Мадриде в связи с проведением саммита НАТО предпринимаются дополнительные меры безопасности. В частности, усилено присутствие в городе вооруженной полиции, ограничено движение по определенным линиям метро и общественного транспорта в столице Испании.

Встреча начнется сегодня после обеда с совместного заявления генерального секретаря НАТО и главы правительства Испании.

Ожидается, что в ходе мадридского саммита НАТО к его участникам в режиме видеоконференции обратится Президент Украины Владимир Зеленский.

Главы государств и правительств намерены утвердить новый пакет широкой помощи для Украины. Он будет включать, в частности, краткосрочные и экстренные меры, такие как поставки горючего, защитного оборудования, портативных средств для борьбы с дронами, защищенных средств связи, другого военного оборудования. Долгосрочная помощь Альянса будет направлена на перевооружение Вооруженных сил Украины современными образцами, их отход от «постсоветской эры» и укрепление институтов Украины в сферах безопасности и обороны.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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