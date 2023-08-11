В Литве выдали рекордное за 5 лет количество видов на жительство, 60% из них — украинцам — Finance.ua
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В Литве выдали рекордное за 5 лет количество видов на жительство, 60% из них — украинцам

Мир
26
В Литве выдали рекордное за 5 лет количество видов на жительство, 60% из них — украинцам
В Литве выдали рекордное за 5 лет количество видов на жительство, 60% из них — украинцам
Департамент миграции Литвы с января по июль 2023 года выдал иностранцам 86 372 вида на жительство, это наибольшее количество видов на жительство в стране на полгода за последние 5 лет. Из них около 60% получили украинцы.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
71 901 вид выдано лицам, впервые обратившимся за документом, 14 471 — продлено. По сравнению со вторым полугодием 2022 года таких документов выдано на 25% больше.
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Больше всего видов на жительство получили граждане Украины — 51 126. Более 42 000 из них являются военными беженцами и пользуются введенным ЕС механизмом временной защиты, отмечают в ведомстве.
При этом граждане беларуси за полгода получили 19 477 видов на жительство, россии — 2384.
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С увеличением количества выданных документов увеличивается нагрузка на Департамент миграции, рассказала его руководитель Эвелина Гудзинскайте. Так, по данным Департамента миграции, осенью 2019 года среднестатистический работник ведомства готовил около 70 решений в месяц; в октябре 2020 года — 109 решений; в 2021 году — 131 решение; в прошлом году — 206 решений; а в июне этого года — 241 решение.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Укрінформ
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