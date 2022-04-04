В Литве построят самый длинный мост в Балтике — Finance.ua

В Литве построят самый длинный мост в Балтике

Сегодня 09:41

В Литве в районе Йонавы за 2,5 года построят мост длиной 1,5 километра. Он станет самым длинным железнодорожным мостом в странах Балтии.

Компания LTG Infra, реализующая проект Rail Baltiсa в Литве, подписала контракт с итальянской Rizzani de Eccher на строительство моста через реку Вилия.

Стоимость контракта со строительством и реконструкцией сопутствующей инфраструктуры и строительством звуконепроницаемых экранов составляет почти 64 млн евро. Работы продлятся 2,5 года.

«Этот объект особенно важен для реализации проекта Rail Baltica и строительства пути в Латвию — он позволит доставлять рельсы длиной минимум 50 м, перевозка которых возможна только по железной дороге», — говорит глава LTG Infra Каролис Санковски.

Мост станет частью нового участка Rail Baltica между Каунасом и границей с Латвией. Длина моста составит 1510 м.

Объект будет построен на территории Natura 2000. В целях защиты биоразнообразия в период миграции и нереста рыб работы в охранной зоне производиться не будут. При этом самый длинный пролет моста, расположенный прямо над рекой, будет иметь длину 150 м.

В общей сложности проект Rail Baltica предусматривает строительство 870 км линии ж/д колеи: 392 км в Литве, 265 км в Латвии и 213 км в Эстонии. Стоимость строительных контрактов в данный момент оценивается в 5,8 млрд евро.

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