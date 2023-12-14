В Литве планируют запустить еженедельный контейнерный поезд в Украину — Finance.ua

В Литве планируют запустить еженедельный контейнерный поезд в Украину Сегодня 13:34 — Казна и Политика

Из-за проблем с движением грузовиков на польско-украинской границе ведущий литовский железнодорожный перевозчик — LTG Cargo — планирует запустить еженедельный контейнерный поезд для перевозок грузов из Украины и в обратном направлении.

Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет agravery.com

«До сих пор сельскохозяйственная продукция (зерно и масло) и нефтепродукты в основном транспортировались по железной дороге между Литвой и Украиной через Польшу. Предусматривая изменение потребностей бизнеса, в последние годы LTG Cargo предлагает своим клиентам перевозку грузов через три пограничных пункта на польско-украинской границе: Мостиска-Медыка, Ягодин-Дорогуск и Изов-Грубешов», — указывается в сообщении. Как отмечают в LTG Cargo, только за ноябрь компания получила около 80 новых запросов на перевозку грузов в Украину и из Украины.

Абсолютное большинство из них — из компаний, которые до сих пор занимались транспортировкой грузов грузовиками. Поиск новых решений также стимулируется значительно увеличенными затратами на автомобильный транспорт.

По подсчетам LTG Cargo, после формирования полного состава поезда перевозить груз по железной дороге можно будет вдвое дешевле, чем автомобильным транспортом. Так, за одну поездку можно будет перевезти столько груза, сколько обычно перевозят 36 грузовиков.

«У нас уже есть первые результаты совместной работы — из Каунасского интермодального терминала в Украину сформирован поезд со сборным грузом трех клиентов в контейнерах. Он будет перевозить гранулы ПЭТ и сульфат аммония и перевозить пустую тару. На следующей неделе поезд должен добраться до Украины — планируем сделать это через 8−9 дней. Вместе с перевозчиками и партнерами в Польше и Украине мы продолжаем работать над тем, чтобы в этом году раз в неделю начали курсировать составы с разными грузами», — резюмируется в сообщении.

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