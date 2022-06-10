В Литве назвали «странными» переговоры о «зерновом коридоре» без участия Украины — Finance.ua
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В Литве назвали «странными» переговоры о «зерновом коридоре» без участия Украины

Сегодня 10:33Казна и Политика
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Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис подверг критике переговоры между Турцией и россией об обеспечении экспорта украинского зерна по Черному морю, поскольку в них не участвует Украина.
Об этом Ландсбергис заявил журналистам в четверг, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Delfi, пишет ukragroconsult.com.
«Мы наблюдаем за ходом переговоров, которые, мягко говоря, странные. В Турции идет дискуссия между Турцией и россией о том, на каких условиях Украина должна освободить свои порты. Это недопустимо, это нарушение базового принципа „ничего об Украине без Украины“. Дискуссии об украинских портах не могут проходить без их ведома», — подчеркнул министр.
По мнению главы литовского МИД, вариантом обеспечения экспорта украинского зерна через Черное море является усиление защиты портов — либо путем привлечения военных кораблей третьих стран для сопровождения зерна, либо путем предоставления оружия самой Украине.
«Вооружение есть у стран НАТО и партнеров по НАТО... Мы стараемся помочь украинцам собрать эту информацию, чтобы они могли напрямую обратиться к партнерам», — отметил Ландсбергис.
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Как известно, Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и, как первый шаг, требует от россии отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении.
В то же время, министр иностранных дел россии Сергей Лавров по итогам переговоров в Турции в среду заявил, что рф готова пропускать суда с зерном из украинских портов, перекладывая вину за блокаду на Украину, а также убеждал, что роль украинского урожая в глобальной продовольственной безопасности преувеличена.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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