В ликвидируемые банки в этом году поступило 2,3 миллиарда гривен — Finance.ua

В ликвидируемые банки в этом году поступило 2,3 миллиарда гривен Сегодня 17:41

В январе-сентябре 2022 года поступления средств в банки, находящиеся под управлением Фонда гарантирования вкладов, составили 2,292 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Откуда поступают средства:

из всей суммы 1,505 млрд грн поступило от погашения ценных бумаг,

407,2 млн грн — от реализации имущества,

354,1 млн грн — от погашения кредитов,

354,1 млн грн — от погашения кредитов, 25,6 млн грн — от аренды имущества.

В частности, в сентябре 2022 года сумма поступления средств в ликвидируемые Фондом банки составила 241,6 млн грн. Больше всего средств поступило от реализации имущества — 213,2 млн грн, 212,7 млн грн из которых получено от продажи активов АО « Проминвестбанк ». От погашения кредитов в банки поступило 25 млн грн, из которых, в частности:

20,5 млн грн — АТ «МегаБанк»,

2,2 млн грн — АТ АКБ «Аркада»,

1,4 млн грн — АТ «МР Банк».

От аренды имущества за отчетный месяц банки получили 3,4 млн грн.

Напомним, что Фонд в июне возобновил приостановленную из-за закрытия реестров продажу активов банков.

В целях минимизации негативного влияния последствий войны Фонд обновил условия погашения кредитной задолженности для заемщиков банков под управлением Фонда. В то же время Фонд обращается с просьбой к заемщикам, при наличии финансовой возможности, продолжать выполнять свои долговые обязательства, чтобы не накапливать кредитную нагрузку.

Кроме того, в Фонде напомнили арендаторам недвижимого имущества ликвидируемых банков о порядке внесения арендной платы за пользование недвижимостью, а также о ее возврате банку-арендодателю в случае истечения срока действия договора аренды или прекращения использования арендованного имущества.

Напомним, средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

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