В ликвидируемые банки в этом году поступило 2,3 миллиарда гривен — Finance.ua
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В ликвидируемые банки в этом году поступило 2,3 миллиарда гривен

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В январе-сентябре 2022 года поступления средств в банки, находящиеся под управлением Фонда гарантирования вкладов, составили 2,292 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
Откуда поступают средства:
  • из всей суммы 1,505 млрд грн поступило от погашения ценных бумаг,
  • 407,2 млн грн — от реализации имущества,
    354,1 млн грн — от погашения кредитов,
  • 25,6 млн грн — от аренды имущества.
В частности, в сентябре 2022 года сумма поступления средств в ликвидируемые Фондом банки составила 241,6 млн грн. Больше всего средств поступило от реализации имущества — 213,2 млн грн, 212,7 млн грн из которых получено от продажи активов АО «Проминвестбанк». От погашения кредитов в банки поступило 25 млн грн, из которых, в частности:
  • 20,5 млн грн — АТ «МегаБанк»,
  • 2,2 млн грн — АТ АКБ «Аркада»,
  • 1,4 млн грн — АТ «МР Банк».
От аренды имущества за отчетный месяц банки получили 3,4 млн грн.
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Напомним, что Фонд в июне возобновил приостановленную из-за закрытия реестров продажу активов банков.
В целях минимизации негативного влияния последствий войны Фонд обновил условия погашения кредитной задолженности для заемщиков банков под управлением Фонда. В то же время Фонд обращается с просьбой к заемщикам, при наличии финансовой возможности, продолжать выполнять свои долговые обязательства, чтобы не накапливать кредитную нагрузку.
Кроме того, в Фонде напомнили арендаторам недвижимого имущества ликвидируемых банков о порядке внесения арендной платы за пользование недвижимостью, а также о ее возврате банку-арендодателю в случае истечения срока действия договора аренды или прекращения использования арендованного имущества.
Напомним, средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
По материалам:
Finance.ua
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